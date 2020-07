"Le avventure di Pinocchio" in scena a Santa Vittoria D'Alba per Burattinarte

Venerdì 24 luglio alle ore 21,30 a Santa Vittoria D'Alba presso l'anfiteatro Confraternita di S.Francesco, la compagnia Il Cerchio Tondo (Lecco) porterà in scena lo spettacolo "Le avventure di Pinocchio". L'ingresso è libero, in caso di pioggia si terrà presso la Confraternita San Francesco. E' consigliata la prenotazione presso l'associazione Anforianus tramite whatsapp al numero 3381755050 oppure telefonicamente presso l'associazione culturale Burattinarte 3387154844 o tramite la mail claudioeconsuelo@gmail.com



Uno spettacolo nato con l’intento di essere fedele al testo originale di Collodi, quello che apre Burattinarte Summer 2020 e che ci propongono Maura Invitti e Marco Randellini della compagnia Il Cerchio Tondo per immergerci attraverso il burattino in un mondo epico, pieno di sfumature, di colpi di scena, di incontri. Le Avventure di Pinocchio, che vanta la supervisione di uno dei grandi maestri dell'arte burattinesca italiana, Walter Broggini, è ambientata in una grande baracca di legno, con due animatori, fondali ispirati a quadri di Van Gogh e burattini di legno in stile con il racconto.