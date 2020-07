Gagliasso e Demarchi (Lega Salvini Piemonte): “A 13 anni dalla tragedia del Molino Cordero noi ripetiamo: mai più”

Tredici anni fa si consumava la tragedia del Molino Cordero di Fossano: cinque vite spezzate che ancora oggi testimoniano a tutti noi quanto la sicurezza sui luoghi di lavoro sia un diritto imprescindibile, ma tutelare e difendere. I consiglieri regionali della Lega Matteo Gagliasso e Paolo Demarchi hanno voluto rivolgere un pensiero alle vittime e ai loro famigliari: “Una ferita indelebile per le nostre comunità, una catastrofe capace ancora oggi di smuovere le coscienze di tutti. Dimenticare è impossibile. Sono passati tredici anni, ma ora come allora dobbiamo batterci fino allo stremo perché tragedie del genere non si ripetano. Lo dobbiamo a quegli uomini, lo dobbiamo ai nostri cittadini e a tutti quelli che onorano e difendono il lavoro nonostante mille difficoltà".