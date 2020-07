Fossano, il medico di base Franco Blandino cessa la sua attività

Il 31 luglio cesserà l’attività di medico di medicina generale a Fossano il Dott. Franco Blandino. Gli assistiti attualmente in carico al sanitario sono invitati a compiere la scelta di un nuovo medico di medicina generale tra quelli presenti nell’ambito territoriale.

La scelta può essere effettuate con le seguenti modalità:

· trasmettendo via e-mail le richieste di Scelta del Medico di Medicina Generale, unitamente ad un documento di identità, ai seguenti indirizzi, secondo la competenza territoriale determinata dalla residenza dell’assistito: prenotazionicassa.fossano@aslcn1.it; prenotazionicassa.savigliano@aslcn1.it. Il personale degli Sportelli, verificata la richiesta, provvederà a recapitare via e-mail il documento di iscrizione al Medico o a comunicare la motivazione per cui non è possibile procedere all’assegnazione.

· utilizzando Fascicolo Sanitario Elettronico

· presentandosi presso gli sportelli polifunzionali distrettuali (Fossano, via Ospedale 23: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00; Savigliano via Ospedali n. 14: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00; Racconigi via Ospedale 4: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13,15 alle ore 16,00) con la seguente documentazione:

· nel caso di soggetto maggiorenne : tessera TEAM; documento di identità o eventuale delega nel caso di iscrizione da parte di persona diversa dall’avente diritto, con i documenti del delegato e del delegante. Il modulo-delega è reperibile presso gli sportelli o sul sito internet dell’ASL CN1;

· nel caso di minore: tessera TEAM del minore, documento di identità del genitore/legale rappresentante o eventuale delega nel caso di iscrizione di persona diversa dal genitore/legale rappresentante, con i documenti del delegato e del delegante. Il modulo-delega è reperibile presso gli sportelli o sul sito internet dell’ASL CN1.

Si rammenta l’utilizzo, nel caso di scelta presso i predetti sportelli, di apposita mascherina ed il mantenimento della distanza sociale, così come da normativa ministeriale