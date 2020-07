Cherasco, per l'iscrizione ai servizi scolastici integrativi c'è la modalità “Filo diretto”

È tempo di pensare all'iscrizione ai servizi integrativi per il prossimo anno scolastico. La giunta Davico, di concerto con il Presidente del Consiglio comunale, Massimo Rosso, che ha la delega ai Servizi Scolastici, ha confermato tutti i servizi scolastici già attivi aggiungendo il nuovo post orario presso la scuola secondaria di primo grado del capoluogo.

L'esecutivo ha deciso di non aumentare le tariffe che resteranno quelle dello scorso anno (si possono trovare sul sito del Comune di Cherasco www.comune.cherasco.cn.it).

Una novità riguarda invece la modalità di iscrizione. È stata introdotta la procedura “Filo diretto” che consente l'iscrizione on line a tutti i servizi scolastici (mensa, pre orario, post orario, ecc.). L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno, anche se già iscritti nell'anno scolastico precedente. Il “Filo diretto” sostituisce il cartaceo pertanto le famiglie dovranno esclusivamente presentare la richiesta on line, allegando anche eventuali diritti alle esenzioni/agevolazioni.

Le iscrizioni online sono già partite e verranno chiuse il 31 luglio 2020. Effettuata l'iscrizione l'utente riceverà (nel mese di settembre) via e-mail un avviso di pagamento con abbinato un codice univoco e identificativo del servizio richiesto.

Verranno rimborsate le quote per i servizi relativi all'anno scolastico 2019-2020 e non utilizzate a causa dello stop forzato delle lezioni per l'emergenza sanitaria. Il rimborso sarà unicamente tramite una decurtazione sulla tariffa del servizio richiesto per il prossimo anno scolastico. Solo coloro che hanno terminato il ciclo di studi e quindi non usufruiranno più del servizio potranno avere il rimborso richiedendolo all'Ufficio Istruzione del Comune.

Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi al numero 0172 427013 (Ufficio Scuola). Alle famiglie sta arrivando la lettera in cui viene spiegata passo per passo la nuova modalità di iscrizione.