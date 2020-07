Corsa in montagna: anche i gemelli Dematteis al Memorial Marco Germanetto e Adriano Aschieris

Ci saranno anche i gemelli Bernard e Martin Dematteis al "Memorial Marco Germanetto e Adriano Aschieris", in programma sabato 18 luglio a Susa. Una competizione molto attesa, anche perchè si stratta della prima vera prova di corsa in montagna post Covid.

Nuovo protocollo per le partenze: partiranno in simultanea 50 atleti suddivisi in cinque griglie da cinque atleti ciascuna, con tanto di distanziamento personale prestabilito.

La manifestazione, individuale per le categorie giovanili, a staffetta per gli assoluti, costituirà pure l'avvicinamento ideale al Challenge Internazionale Partigiani Stellina (22 e 23 agosto prossimi), campionato italiano assoluto e giovanile 2020.

Tante le stelle della corsa in montagna italiana, comprese le campionesse italiane di staffetta in carica Lorenza Beccaria e Alessia Scaini dell'Atletica Saluzzo.

Il Memorial è intitolato a Marco Germanetto azzurro della corsa in montagna di cui ricorre il 21mo memorial, e Adriano Aschieris, presidente dell’Atletica Susa e di Fidal Piemonte, eletto a fine 2016 e scomparso improvvisamente nel febbraio 2017.