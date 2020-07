Ginevra Fiore ammessa al primo corso accademico della Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala

Ginevra Fiore, allieva della Scuola di Danza “Relevé”, diretta da Lucrezia Seminara, ha superato la selezione per l’ammissione al primo corso accademico della Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala.

Un risultato ottenuto grazie a un mix che hanno permesso alla bimba di dieci anni di distinguersi e in cui hanno sicuramente contato un insieme di attitudini, le sue doti fisiche, la sua grande determinazione e il lavoro di preparazione della sua insegnante Lucrezia.

Ginevra è una delle prime allieve della scuola di danza, aperta solo da 3 anni. Ha iniziato a studiare all’età di 7 anni. Fin da subito la sua insegnante, che aveva appena terminato il triennio del corso insegnanti alla della Scuola di ballo Accademia Teatro alla Scala, nota il suo talento e asseconda la volontà della bambina di voler entrare all’Accademia.

“Avevo visto negli occhi di Ginevra il fuoco sacro della danza e quindi affronto l’argomento con i genitori che decidono di sostenere la figlia in questo obiettivo da raggiungere, affidandomela per la migliore preparazione che avrei potuto darle. Iniziamo praticamente un percorso ad hoc e, tra le lezioni con il corso e le lezioni private, Ginevra è sempre in sala. Instancabile, determinata e intelligente, qualità che mi hanno permesso di lavorare sulla sua preparazione. Sono orgogliosa di questo meraviglioso risultato e auguro alla mia piccola un avvenire radioso ricco di successi e soddisfazioni”, afferma Lucrezia Seminara.

La scuola Relevé fa un grande in bocca al lupo a Ginevra che è stata convocata per la visita medica e dovrà affrontare anche la settimana di prova a settembre.