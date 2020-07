Volley A2 Femminile: Ecco come potrebbe essere il girone della Lpm Bam Mondovì

Iniziano a prendere forma i gironi della prossima serie A2 di pallavolo femminile. Ovviamente non c’è ancora nulla di ufficiale, ma le società sarebbero pressoché concordi nella scelta di dividere le squadre in 2 gironi seguendo il fattore territoriale “Est/Ovest”. Una scelta dettata dalla volontà di rendere meno “pesanti” gli spostamenti delle squadre anche in ottica “coronavirus”. Restano tuttavia alcuni punti interrogativi, a cominciare dalla presenza in A2 della Delta Informatica Trentino.

La società del presidente Roberto Postal ha ufficialmente presentato richiesta di ripescaggio in A1 e le possibilità che la richiesta venga accolta sono tante, visto che Filottrano ha rinunciato a prendere parte al campionato di massima serie. Il ripescaggio della Delta Trentino, inoltre, potrebbe produrre un effetto domino anche in A2. Tra le società che potrebbero beneficiare di un ipotetico ripescaggio in A2 si parla di una formazione tra la Flp Cerignola e la Seap Aragona, squadre che hanno chiuso la stagione al primo posto nel campionato di B1 (gir. D).

Al momento non è stato reso noto se queste società di serie B1 abbiano già presentato domanda di ripescaggio o se, in deroga al regolamento, sarà prevista una nuova finestra per permettere di presentare l’apposita domanda. Quello che sembra quasi certo è che la Lpm Bam Mondovì dovrebbe essere inserita in un girone di “ferro” con Roma e Pinerolo. La Commissione Ammissioni è già al lavoro per esaminare le richieste di iscrizione alla serie A1 e serie A2 per la prossima stagione.

Entro il 23 luglio, inoltre, il Consiglio di Amministrazione della Lega di serie A dovrà consegnare alla Fipav l’elenco delle società aventi i requisiti sufficienti alla partecipazione al prossimo campionato di serie A2. In attesa di qualche ulteriore notizia, se non addirittura delle ufficialità, proviamo a immaginare quali potrebbero essere i due gironi di serie A2 per la prossima stagione:

GIRONE A

1) Volley Talmassons

2) Pol. A. Cons. S.G. Marignano

3) Helvia Recina Volley Macerata

4) Giuseppe Cesari Cutrofiano

5) Volley Soverato

6) Mega Volley Vallefoglia

7) Olimpia Teodora Ravenna

8) Pol. Lib. Martignacco



9) Montecchio Maggiore



10) Delta Trentino (Cerignola o Aragona?)

GIRONE B

1) Lpm Bam Mondovì

2) Volley Group Roma

3) Hermaea Olbia

4) Pallavolo Pinerolo

5) Futura V. Busto Arsizio

6) Cus Collegno Volley

7) Montale Pallavolo

8) Club Italia Crai

9) Volley Academy Sassuolo

10) Marsala Volley