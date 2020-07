Volley femminile A1: Bosca S.Bernardo Cuneo, ufficializzata la composizione dello staff tecnico e medico

Cuneo Granda Volley ha ufficializzato la composizione dello staff tecnico e medico in vista della stagione 20\21.

I confermati Andrea Pistola (allenatore), Domenico Petruzzelli (vice allenatore) e Fabio Genre (assistente allenatore) potranno avvalersi di un nuovo aiuto allenatore: Lorenzo Giraudo.

Nuovo anche il team manager che sarà l’avvocato Sergio Pasi.

Settimo anno consecutivo a capo dello staff medico per il dott. Riccardo Schiffer fisiatra, specialista in medicina fisica e riabilitazione. Nello staff medico anche Marco Cipolat, medico dietologo in servizio presso l’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo ed ex sportivo.

Preparatore atletico della squadra sarà Giorgio Borghi.

Cuneese, classe 1995, Borghi è diplomato in Massofisioterapia e la scorsa estate ha conseguito il titolo di Certified Strength and Conditioning Specialist (CSCS); è docente a contratto presso la sede cuneese del SUISM. Vanta una lunga esperienza nel mondo del basket e del tennis; è stato preparatore atletico del settore giovanile e della prima squadra del Cuneo Granda Basketball e delle squadre giovanili del Derthona Basket (Serie A2)

Martedì 21 luglio Borghi dirigerà la prima seduta di pesi nella palestra 4FIT – Sport & Fitness in via Bassignano. Nella stessa giornata le giocatrici della Bosca S.Bernardo Cuneo sosterranno le visite medico-sportive al Pala UBI Banca presso il Centro Provinciale di Medicina dello Sport “Città di Cuneo” C.O.N.I. - F.M.S.I. diretto dal dottor Carlo Villosio.

Completa lo staff medico Francesco Zito, fisioterapista osteopata alla quinta stagione in biancorosso, e la new entry Francesco Baldracco, fisioterapista classe 1999.

«In una stagione come quella alle porte, offrire alle nostre atlete un’assistenza sanitaria di eccellenza sarà una delle chiavi per il successo – dichiara il direttore sportivo Gino Primasso all'ufficio stampa societario – Siamo convinti che il nostro staff medico, composto da professionisti qualificati e motivati, sarà all’altezza della sfida».