In volo sul centro storico con il drone: Racconigi si racconta dall’alto (VIDEO E FOTO)

L’intera città di Racconigi si apre sotto l’obbiettivo del drone “dji spark” di Riccardo Roggero. Ecco allora il Castello sabaudo e poi le vie del centro storico, e poi ancora in volo lungo il letto del torrente Maira, per chiudere con una panoramica dell’intera città. Un video della durata di 4 minuti che Roggero ha realizzato impiegando il suo drone da 300 grammi, modello “dji spark”.

“Il mio è un omaggio alla nostra città, un modo per valorizzare Racconigi anche dopo un momento difficile”, spiega l’impiegato comunale che nel tempo libero coltiva questa passione per cui da poco ha ottenuto il patentino APR. “Trent’anni fa ho cominciato ad appassionarmi di areo modelli che però volano in un campo specifico e quindi non sottostanno a normative specifiche, mentre i droni come il trecentino che utilizzo devono sottostare alle normative Enac e Asa. Con l’attestato APR che ho conseguito, con la legislazione attiva fino al 31 dicembre potrò sorvolare i centri abitati con il drone, alleggerito e registrato, ovviamente senza riprendere folle o persone all’interno di spazi privati”.

I droni oggi sono sempre più utilizzati non solo come hobby ma anche e sopratutto nei contesti professionali dalla ricerca persone all’ispezione di strutture diversamente inagibili.

“Spesso ad esempio quando si fa una ricerca in montagna dove l’elicottero non arriva, si impiegano i droni, ma anche in un lavoro come il mio si potrebbe eventualmente utilizzare per ispezionare i tetti dei fabbricati comunali sul territorio”.

A far discutere come sempre però è la questione privacy. “Sono d’accordo, la privacy delle persone va tutelata nel momento in cui si fanno riprese a persone che poi vanno pubblicate. Diverso il caso invece in cui il drone viene utilizzato per valorizzazione un centro storico o l’ambiente, è un modo per far conoscere la propria città dall’alto”.

Tra i prossimi progetti di Roggero quello di riprendere il parco: “Mi piacerebbe se possibile, previa autorizzazione del parco di Racconigi, fare alcuni filmati di valorizzazione, sempre nel contesto del rispetto della fauna e dalla flora”.