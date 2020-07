A Beinette, in consiglio comunale premiato Nicola Dutto: per lui una targa consegnata dal Comune in quanto esempio di tenacia e grinta nello sport e nella vita.

Il pilota ha ringraziato il Comune per la vicinanza che gli ha sempre dimostrato e ha aggiunto: "Sto pensando di tornare a fare la Parigi-Dakar per finire un percorso iniziato nel 2019".