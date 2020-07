Arrivati cuccioli stanno crescendo in canile... venite a salvarli!

L’Associazione Amici di Zampa vi aspetta in località Toppino ad Alba.



È stata trovata a Roddino cucciola di circa 5 mesi, senza chip.

Chi la riconoscesse o la volesse adottare può rivolgersi in canile.



Il nostro Fusillo (Fusi per gli amici) è un simpaticissimo cagnolino che ha bisogno di attenzioni, di giocare e di tante coccole.

Arrivato da noi che aveva appena 3 mesi, Fusillo è cresciuto in canile, per questo, essendo sempre stato a contatto con molti altri cani, la sua adozione ideale sarebbe insieme ad un amichetto peloso. Cerchiamo per lui una splendida famiglia che possa donargli l'amore che merita. Non lo trovate bellissimo? Allora venite a conoscerlo, vi sorprenderà con la sua intelligenza!



Lupen è arrivato in canile quando aveva appena 3 mesi, pensavamo che, come tutti gli altri cuccioli, sarebbe stato adottato in fretta... invece no! Probabilmente perché è un cane timido, non corre incontro agli estranei cercando di farsi scegliere e non abbaia per attirare l'attenzione quando qualcuno passa davanti al suo box.

Lupen è un cane di una dolcezza disarmante ed è buonissimo con tutti, adora fare lunghe passeggiate e socializzare con gli altri cani, eppure sta passando la sua vita in canile. Chissà a cosa starà pensando mentre si lascia accarezzare da questa mano amica... forse a come sarebbe bello riuscire a fidarsi davvero di qualcuno, oppure a quanto vorrebbe esser amato come si merita davvero... Cerchiamo per lui, così speciale, una famiglia altrettanto speciale!

Sarebbe stupendo se avesse un compagno a 4 zampe: lo aiuterebbe ad acquisire quella sicurezza che tanto gli manca. Venite a conoscere questo angelo con la coda!



Gattino di appena due mesi cerca una famiglia!

Arrivato in gattile insieme a suo fratellino che è stato adottato, è rimasto tutto solo. Ci aiutate a trovargli una casa? Obbligo di futura sterilizzazione.





Associazione Amici di Zampa (Alba - loc. Toppino).

Seguiteci su Facebook: @amicidizampaAlba

Barbara 335/6915647 - Paolo 347/5924197 - Daniela 338/3334697