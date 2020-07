Decreto Rilancio, Coldiretti Cuneo: "Bene il pacchetto di interventi per i settori agricoli"

“Il provvedimento contiene un corposo pacchetto di interventi per il settore fortemente sostenuti dalla nostra Organizzazione – commenta Roberto Moncalvo, Delegato Confederale Coldiretti Cuneo - . Sicuramente la pandemia ha fatto emergere una maggior consapevolezza sul valore strategico della filiera del cibo con la necessità di difendere la sovranità alimentare e non dipendere dall’estero per l’approvvigionamento alimentare in un momento di grandi tensioni internazionali sugli scambi commerciali. Tra i comparti più colpiti nella Granda dall’emergenza sanitaria ci sono quello vitivinicolo, che ha avuto perdite fino all’80%, e quello agrituristico, che ha registrato anche punte del 100%, per cui ora è urgente attivare al più presto le misure varate senza burocrazia. Per una vera ripresa, dovranno ripartire anche le esportazioni ed il turismo che hanno impatto diretto sul nostro agroalimentare”.