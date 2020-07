Ad Alba nuova pista di atterraggio per l'elisoccorso in viale dell'Artigianato

Dalle 23 di domenica 19 luglio l’elisoccorso del 118 di Alba atterrerà, anche di giorno, nel campo da calcio “Michele Coppino 3”, in corso Nino Bixio.

Per il via ai lavori relativi alla realizzazione di un campo di basket e di beach volley nel parco “Böblingen”, la pista di atterraggio all’H-Zone non potrà più essere utilizzata.

La nuova pista di atterraggio dell’elisoccorso è stata realizzata su una rotatoria di viale Artigianato opportunamente attrezzata e, dopo il volo di prova del 118 nelle prossime settimane, diventerà definitivamente il punto di atterraggio cittadino.

La nuova pista è idonea all’atterraggio diurno e notturno e vicina alle principali arterie stradali.

Per la realizzazione sono state rimosse tre piante, predisposte lampade di segnalazione su 4 punti luce esistenti, delimitata l’area di confinamento con barriera mobile, realizzati uno stallo di sosta per l’ambulanza, la segnaletica di elisuperficie, un sottofondo nell’anello centrale della rotatoria, collocata una serpentina di riscaldamento per l’utilizzo anche in caso di neve e gelo, asfaltata l’area di atterraggio. Per gli interventi, l’Amministrazione ha speso circa 30 mila euro.