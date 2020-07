Collegamenti Francia-Italia, l'Assemblada Occitana: "Riprendiamoci le nostre vite e le nostre valli"

la questione dei collegamenti tra Cuneo e Nizza sta raggiungendo livellielli scandalosi. Un grave problema per le nostre Valli Occitane alpine è la mancanza di mezzi pubblici adeguati, in grado di garantire collegamenti minimi con le principali città, nel rispetto dell’ambiente e delle persone. Ciò è particolarmente evidente nelle Valli Vermenagna e Roia.

Una grave questione è la linea ferroviaria Cuneo-Nizza (passando per Tenda e Ventimiglia). Dal 2014 è stata abbandonata al suo destino con solo 2 corse al giorno da Cuneo a Ventimiglia (7:51 e 15:00) e 2 corse al giorno da Ventimiglia a Cuneo (10:37 e 17:37). Per questo motivo, la linea viene sottoutilizzata. Negli ultimi anni, inoltre, i treni hanno rallentato nella la Val Roia a 30 km/h, trasformando il viaggio in un tormento. Questo rende inutilizzabile la nostra linea ferroviaria, che è una delle dieci più belle d’Europa.