La Cisl consegna 100 tende a otto comuni del comparto frutticolo saluzzese destinati agli stagionali

Si è tenuta questa mattina, venerdì 17 luglio, presso il castello di Lagnasco la cerimonia di consegna di cento tende biposto alla protezione civile di otto comuni del comparto frutticolo del saluzzese e cuneese che hanno firmato il protocollo d'accoglienza dei lavoratori stagionali per la raccolta frutta.

“E’ un piccolo ma concreto gesto per dimostrare l’attenzione della Cisl nei confronti del territorio e dei problemi sociali ad esso connesso – è la dichiarazione del segretario generale della Cisl , Enrico Solavaggione – La nostra attività comprende oltre alla trattativa sindacale e territoriale, azione dirette e concrete come questa”.



Le tende saranno utilizzate dai migranti che non hanno né un lavoro né un luogo dove ripararsi.