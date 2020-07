La montagna ha ispirato Simone: si è laureato a Torrette con il sostegno appassionato di tutta la comunità del borgo

Una bella storia quella che si è verificata nella frazione Torrette di Casteldelfino, un borgo dell'alta Valle Varaita, mantenuto vivo grazie al PSR 2007-2013. Un villaggio d’altri tempi ma reso moderno nei servizi, e in cui le tradizioni hanno mantenuta intatta quell’identità che ha generato gente di montagna forte e risoluta ma curiosa e predisposta all’incanto del nuovo.

Oggi, a Torrette, la casa alpina che ospitava fino alla fine degli anni 60 la scuola elementare, è stata trasformata in un centro culturale per volontà dell'amministrazione comunale.

Ed è in questo luogo che, dalla scorsa primavera, durante i mesi di lockdown, il centro culturale ha offerto un servizio fondamentale per uno studente universitario di Torrette: poter seguire online le lezioni del suo Ateneo.

Ogni giorno gli abitanti di Torrette vedevano Simone scendere verso l'edificio, fermarsi nella vecchia aula per diverse ore per seguire le lezioni dell'ultimo semestre dell'università di Torino, e poi rientrare a casa.

Ed è così che, nel lento scorrere dei giorni, si arriva a lunedì 13 luglio, giorno in cui il centro culturale di Torrette ospita in modo virtuale la discussione della laurea magistrale, con il contorno della comunità in trepida attesa…

Ma ecco arrivare la tanto attesa frase: Simone Pejrachia La proclamo Dottore in Scienze e Tecniche avanzate dello sport.

Ed è subito gran festa per tutta la comunità, una gioia collettiva che ha riempito di orgoglio i cuori e gli occhi di tutti i presenti. La giornata è proseguita fra brindisi e commenti spensierati, come un’unica anima sospinta dalla brezza montana.

Congratulazioni al neo Dottore anche dalla nostra Redazione!