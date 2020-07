Lagnasco: esenzione o riduzione TARI per le attività chiuse per l'emergenza Covid

Sono aperti i termini per le richieste di esenzione totale o parziale, secondo quanto deliberato dal Consiglio Comunale lo scorso 23 giugno, della TARI 2020 per le utenze non domestiche.

Possono presentare richiesta per la riduzione della Tassa Raccolta Rifiuti le attività che hanno subito sospensioni totali o parziali per disposizioni dei DPCM nel periodo dall'11 marzo al 18 maggio.