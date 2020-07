Narzole investe in sicurezza: al via i lavori per la videosorveglianza

Il comune di Narzole investe in sicurezza. Un investimento atteso da tempo dai cittadini al quale l'amministrazione comunale ha dato la precedenza e che ha ritenuto prioritario per garantire più vigilanza e sicurezza sul territorio.

Dopo alcuni fatti di micro delinquenza dello scorso inverno e deposito di rifiuti ingombranti e non, al di fuori dei siti predisposti, denunciati anche da diversi cittadini - commenta il vice sindaco Laura Adriano - abbiamo accantonato altri progetti per dare la precedenza all’attuazione di un sistema di videosorveglianza che garantisse ai cittadini più tutela e sicurezza. Le telecamere saranno posizionate ai varchi di accesso del paese e registreranno giorno e notte le targhe delle auto che transiteranno sul territorio comunale. Altre telecamere saranno installate in piazza Alessandria e piazza Papa Giovanni Paolo II per contrastare l’abbandono di rifiuti. Costo dell'opera 70.000 euro.

"Nello scorso mese di aprile abbiamo sottoposto al vaglio della Prefettura il nostro progetto di videosorveglianza e la scorsa settimana abbiamo ottenuto le autorizzazioni - spiega l’assessore Aldo Marengo - vogliamo partire quanto prima con i lavori. Anche se eravamo in pieno lockdown, abbiamo lavorato per questo investimento perché Narzole non poteva più aspettare; in altri comuni limitrofi il sistema di videosorveglianza è attivo ormai da anni e funziona perfettamente per il contrasto alla micro delinquenza".