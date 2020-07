Rocchetta Belbo piange la giovane vita di Michele, fatale l’incidente sulla moto acquistata da pochi giorni

E’ un ricordo sinceramente commosso, testimonianza di cordoglio dell’intera comunità del piccolo centro langarolo, quello che Valter Sandri, sindaco di Rocchetta Belbo, offre di Michele Bertero, il 24enne che nella prima serata di ieri, giovedì 16 luglio, ha perso la vita nell’incidente che ha visto la sua moto – l’aveva acquistata da pochi giorni – andarsi a scontrare frontalmente con un auto nella zona della Cantina Valle Belbo di Santo Stefano Belbo.



Un urto che è stato fatale al giovane, come vani sono stati i tentativi di rianimarlo compiuti dall’équipe del 118 giunta sul posto insieme ai carabinieri della Stazione di Cortemilia, ora impegnati nell’approfondire la dinamica dello scontro, mentre la salma del giovane è stata composta presso il cimitero di Santo Stefano Belbo in attesa che il magistrato conceda il nulla osta per i funerali.



"Posso dire praticamente di averlo visto nascere", ci dice il primo cittadino, che ricorda "un ragazzo solare, ben voluto da tutti, lavoratore, pronto a dare una mano ogni volta che ce n’era bisogno, come quando da organizzare c’era la festa del paese".



Impegnato come fabbro presso una ditta del paese, la Tecnometal, e grande appassionato di motori, e di rally in particolare, nel piccolo centro della Valle Belbo gravitano tutti gli affetti di Michele, col papà Flavio cantoniere comunale e la mamma Bruna, che lavora presso Cascina San Giovanni, una ditta di lavorazioni alimentari. In famiglia anche una sorella, Simona, che da poco l’aveva reso zio.



"Non ci sono parole, purtroppo, per una notizia che ha gettato il nostro paese nello sconforto. Non possiamo che testimoniare tutta la nostra vicinanza a questa famiglia, al cui dolore ci stringiamo con grande affetto", è il messaggio di cordoglio che arriva dal sindaco.