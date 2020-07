Turismo, ATL e Comune tracciano il bilancio dell'attività di promozione del 2020: l'outdoor grande protagonista

Parliamo della riunione della IV^ Commissione consiliare, che ha visto riunirsi nella sala intitolata a Gianni Vercellotti l’assessore Luca Serale , il presidente dell’ATL Mauro Bernardi – che in apertura dei lavori ha illustrato ai commissari la sede vera e propria dell’ATL, il cui ufficio turistico è uno dei due aperti sette giorni su sette in tutto il Piemonte - e il direttore facente funzioni Daniela Salvestrin .

Le attività vedono la realizzazione – ad aprile – di una webserie di 10 incontri di formazione dedicati agli operatori del settore turismo, la realizzazione di un nuovo press kit aggiornato con diverse informazioni promozionali sul territorio e la partecipazione, a marzo, all’Aliber Trekking con un focus sulla Valle Maira. Soltanto fino a metà febbraio è stato possibile partecipare alle fiere di settore. Importante è stato anche il lavoro sui social network, con la produzione di 200 post tematici e le visite di alcuni fotografi di importanti profili Instagram internazionali, oltre alla realizzazione del nuovo sito del WOW, l’app per Cuneo Trekking e le recentissime videocartoline dedicate alle valli del cuneese. Importanti anche le apparizioni – 16 nel mese di giugno – sulla stampa locale e la distribuzione di 30mila copie della cartina per le attività “in famiglia”.

“ Ad agosto – ha sottolineato Bernardi – produrremo altre videocartoline incentrate sulle città e nell’autunno quelle sui prodotti enogastronomici del territorio. Inoltre, abbiamo proposto la Alba-Sestriere con passaggio al Colle dell’Agnello per il Giro d’Italia 2020 e quella Cuneo-Cuneo con passaggio sul Colle Fauniera per il Giro 2021 ”.

In totale, nel periodo gennaio-ottobre 2019 i contatti – ovvero la singola persona che si interfaccia con l’addetto degli IAT – sono stati 23.122, mentre le persone transitate negli stessi IAT sono state 56.687; i dati – pur parziali in quanto mancano ancora gli ultimi due mesi dell’anno – vedono un incremento rispettivamente del 15% e del 24% dall’anno precedente.

“Era importante convocare la commissione in questo periodo, nonostante fosse stata calendarizzata prima, perché possiamo sottolineare come il nostro sia un territorio che favorisce naturalmente l’attività outdoor, e che Cuneo può davvero diventare punto di riferimento turistico anche per le valli che la circondano: se in questo periodo diversi gruppi sono interessati investire sulle strutture sportive della nostra città si deve anche a questa sua chiarissima tendenza, a riprova del fatto che il lavoro di promozione sta dando effetti concreti”.