In che cosa consiste l'ecobonus 2020

La Legge di Bilancio 2020 ha stabilito un ecobonus che prevede facilitazioni fiscali per chi effettua interventi di ristrutturazione immobiliare finalizzati alla riqualificazione energetica di edifici pre-esistenti, ma non costruiti ex-novo.

Che cos'é l'ecobonus 2020

L'ecobonus 2020 comprende un insieme di agevolazioni fiscali per spese documentate e relative a opere in grado di migliorare le prestazioni energetiche degli stabili, che consente un rimborso pari al 110% della cifra spesa nella sua globalità. In casi ben specificati nel documento è quindi possibile ottenere una detrazione Irpef o Ires che può variare dal 50% al 65%, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.



Per avere idea di tutto quello che devi sapere sull'ecobonus 2020 può essere utile fare riferimento alla tabella compilata dall'Agenzia delle Entrate e riguardante il tipo di interventi consentiti, che sono:

miglioramento termico dell'edificio comprendente coibentazioni, pavimentazioni e sostituzione di infissi e finestre dotate di vetri camera a norma;

installazione di pannelli fotovoltaici per il riscaldamento di ambienti e della fornitura idrica;

sostituzione degli impianti di climatizzazione;

installazione di schermature solari;

montaggio di sistemi energetici alimentati da biomasse.

Il requisito indispensabile che viene richiesto per poter usufruire delle agevolazioni è relativo al fatto che qualsiasi modificazione deve essere eseguita su edifici già esistenti e quindi fare parte di interventi di ristrutturazione. Per quanto riguarda gli stabili condominiali, sono previste agevolazioni più elevate e corrispondenti a una detrazione compresa tra il 70% e il 75% su una cifra complessiva non superiore a 40mila euro.

In che cosa consiste la cessione del credito

In rapporto a tutto quello che devi sapere sull'Ecobonus 2020, è necessario essere a conoscenza anche della cessione del credito, che prevede l'opzione di cedere il credito corrispondente alla detrazione sia a fornitori che ad altri soggetti privati, comprese banche e istituti finanziari. Questa modalità è ammessa per interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari, ma non delle parti comuni di immobili condominiali. Si tratta di un'alternativa al rientro economico dilazionato in 10 rate annuali, che di norma viene associato all'ecobonus 2020.

Come ottenere le detrazioni relative all'ecobonus 2020

Per inoltrare la richiesta di detrazione fiscale è necessario essere in possesso di una precisa documentazione comprendente:

• dichiarazione di un tecnico abilitato oppure del direttore dei lavori comprovante che gli interventi siano stati realizzati in conformità alle normative;

• attestato di prestazione energetica in grado di certificare la reale efficienza energetica dell'immobile dopo l'effettuazione delle opere;

• scheda informativa riguardante tutti gli interventi portati a termine.



I pagamenti, che devono venire saldati tramite bonifico bancario con relativa tracciabilità comprovabile, vanno eseguiti con una specifica procedura. Entro e non oltre 90 giorni dalla fine-lavori, bisogna inoltre dare comunicazione all'ENEA di tutte le informazioni riguardanti le prestazioni energetiche dello stabile.

A chi spetta l'ecobonus 2020

La guida ufficiale dell'Agenzia delle Entrate spiega nel dettaglio tutto quello che devi sapere sull'ecobonus 2020, e in particolare a chi spettano tali agevolazioni economiche.



Si tratta di:

persone fisiche proprietarie dell'immobile;

contribuenti titolari di reddito d'impresa;

associazioni di professionisti;

enti pubblici che non svolgono attività commerciale;

familiari conviventi con il proprietario dell'immobile.

Desiderando avere delucidazioni e chiarimenti in materia fiscale ed economica relativamente all'ecobonus 110%, che permette di usufruire di un rimborso pari al 110% dell'importo speso per gli interventi concessi dalla normativa, è possibile fare affidamento a CB Amministrazioni, uno studio gestito da professionisti esperti del settore immobiliare e condominiale.