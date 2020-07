Intesa Sanpaolo - Ubi Banca: ora c'è anche l'ok dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Nuovo semaforo verde per l'ops di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca: in serata è infatti arrivata l'autorizzazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato all'operazione che si concluderà il 28 luglio e che in questo momento ha lasciato la parola agli azionisti.

Un semaforo verde che Intesa Sanpaolo incassa con soddisfazione e che si impegna a rispettare nelle indicazioni e disposizioni dell’AGCM. “Il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, rilasciato oggi in relazione all’Offerta Pubblica di Scambio promossa da Intesa Sanpaolo sulle azioni di UBI Banca, è l’ultimo atto autorizzativo in termini di tempo dopo il via libera ricevuto dalla Banca Centrale Europea, dalla Banca d’Italia, dall’IVASS e dalla Consob. Si tratta di un passaggio di importanza fondamentale - commenta Carlo Messina, ceo di Intesa San Paolo - perché garantisce agli azionisti UBI, che aderiranno all’offerta, la totale correttezza dell’operazione dal punto di vista regolamentare. Il provvedimento dell’AGCM, conferma, infatti, che l’operazione, a fronte degli impegni proposti da ISP, è pienamente compatibile con la concorrenza, a tutela sia delle dinamiche competitive del mercato bancario italiano sia dei diritti dei consumatori. Tale decisione inoltre garantisce la nascita di un progetto che ha tra i suoi obiettivi la creazione di un gruppo ai vertici europei del settore bancario, rafforzando al contempo il contesto domestico".