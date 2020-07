Malocclusione, postura e dolori: le soluzioni di DentalPro

La postura umana è quella in piedi, dove il corpo si regge sugli arti inferiori in un equilibrio ed in una simmetria perfetta fra le varie componenti così da non fare fatica e risparmiare energia. Anche se troppo spesso si sottovaluta, la postura è in realtà molto importante per la salute poiché un’errata postura può dar luogo facilmente sia a dolori nell’immediato che a problematiche serie nel corso del tempo.

Sistemare la propria postura è possibile e lo si può fare avvalendosi di diverse discipline mediche che sono quelle a cui fa riferimento proprio la Posturologia, che è la branca della medicina che si occupa proprio di questo tema. L’occlusione delle arcate dentali, la posizione della mandibola e di conseguenza quella delle ossa, delle articolazioni e della muscolatura della parte alta del corpo (anche della bassa in realtà) sono tutti collegati: il corpo umano è un equilibrio perfetto che funziona all’unisono.

Occlusione dentale e postura

Una delle strutture chiave per la postura è costituita dalla mandibola, che si congiunge con l’articolazione temporo-mandibolare. Il funzionamento sbagliato di questa struttura può causare nell’individuo mal di testa, nevralgia, fastidi all’udito, vertigine, problemi nella masticazione, male ai muscoli del collo. I principali problemi che possono esservi sono le malocclusioni, cioè un allineamento scorretto delle arcate dentali, e il bruxismo, il digrignamento involontario dei denti.

Sia per la malocclusione sia per il bruxismo, sia per il digrignamento i sono soluzioni che ogni buon dentista può mettere in atto. È chiaro che sarebbe tuttavia meglio rivolgersi ad un dentista esperto in questa branca perché per l’appunto non è solo questione isolata ai denti, ma si tratta di un contesto più ampio.

Presso studi strutturati con diversi dentisti, esperti nelle diverse branche, è possibile trovare dentisti esperti in gnatologia, la materia che tratta l'apparato masticatorio nel complesso, anche in relazione alla postura.

Ortodonzia per la postura

È possibile accedere ad interventi di ortodonzia che possono aiutare a risolvere anche i problemi di postura, di malocclusione, di bruxismo. In linea generale la soluzione è l'utilizzo del bite.

Per la risoluzione del bruxismo si utilizza il bite di riposizionamento mandibolare, una mascherina di resina che si indossa normalmente durante la notte quando più le persone sono soggette a bruxismo e/o digrignamento involontario. In alcuni casi però può essere consigliato di indossare il bite per il bruxismo più a lungo, se il problema è più grave.