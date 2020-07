Eventi e shopping sotto le stelle nei giovedì d'estate a Cuneo: buona la risposta della città (GALLERY)

Apertura serale dei negozi e dehor solidale ieri sera a Cuneo. Buona la risposta della città e tante persone a passeggio nel centro storico e in corso Nizza, nei bar e nello spazio allestito in piazza Foro Boario.

"E' andata molto bene, anche per tanti commercianti - ha commentato il presidente di WeCuneo Giorgio Chiesa, evidenziando anche la clemenza del meteo rispetto alle altre sere. Ora andiamo avanti".

Luca Serale, assessore al Commercio del Comune di Cuneo: "Sono tutti entusiasti. In piazza Foro Boario bellissima atmosfera e grande partecipazione. Molta gente anche nei negozi. Siamo davvero soddisfatti. Stanno prendendo piede le nuove iniziative cittadine, da Giobia in corso Giolitti al in piazza ex Foro Boario. Segno tangibile di una ripartenza frizzante e concreta in città".

Le iniziative per l'estate cuneese sono promosse da WeCuneo e Confcommercio Imprese per l’Italia di Cuneo, in collaborazione con il Comune di Cuneo.

“Chiamami e prenota – Ti servo quanto chiesto nel nostro dehor sociale” è lo slogan coniato per l’iniziativa “WeCuneo@Dehor”.

Dal 16 luglio al 3 settembre, tutti i giovedì sera, sarà possibile prenotare la cena presso una serie di locali convenzionati e consumarla direttamente nel nuovo dehor estivo posizionato in Piazza ex Foro Boario grazie alla collaborazione con Open Baladin Cuneo.

All’iniziativa hanno aderito 15 locali, tra attività e pizzerie: Open Baladin Cuneo (tel. 0171-489199), Ristomacelleria Gastronomia D'Ale (tel. 338-9949535), Pizzeria Flash (tel. 0171-630775), Pizzeria Scugnizzo (tel. 0171-67260), Pizzeria Vesuvio (tel. 0171-691094), Osteria Due Grappoli (tel. 0171-698178), Il Corsaro Risto & Pizza (tel. 0171-693576), Ristorante Pizzeria Capri Cuneo (tel. 0171-681904), Ristorante Giapponese Hasu (tel. 377-8413719), Caffetteria Catering Al 37 (tel. 328-0648540), Galì (tel. 392-0339990), Maccheria (tel. 392-5776131), La Pantalera - Bistrot di campagna (tel. 392-0338088), Al Pepito (tel. 392-0338069), Taverna 7 Assedi (tel. 328-6076308). Presente in piazza anche un’area street food curata dall’associazione “Street Food Piemonte” con prodotti acquistabili direttamente sul posto.

Sempre il giovedì sera, fino al 13 agosto, spazio anche alla “WeCuneo@NightShopping”, apertura serale dei negozi del Centro Storico e di Corso Nizza.