L'Atl del cuneese ospita in Valle Gesso alcuni fotografi dei team Instagram

Proseguono le iniziative di promozione dell’ATL del Cuneese in collaborazione con i fotografi del gruppo IG World Club, la celebre Community di Instagram del Nord Ovest.

Dopo le visite in Valle Grana, in Valle Tanaro e in Valle Maira, nel fine settimana del 18 e 19 luglio i fotografi di Ig_genova_, Ig_savona_imperia, Ig_liguria_, Ig_piemonte, Ig.cuneo, @ig_lombardia_ saranno ospiti in Valle Gesso per raccontare, con immagini e condivisioni, le bellezze naturalistiche ed architettoniche di questa “Valle da Re”.

Sabato 18 luglio i fotografi saranno impegnati in una facile passeggiata al Pian della Casa del Re, un pianoro circondato da un anfiteatro di giganti rocciosi che si sviluppa lungo la sterrata che risale dolcemente il vallone del Gesso della Valletta. Nel pomeriggio, la pesca sportiva sarà oggetto delle loro attenzioni.

Domenica 19 luglio sarà la volta di un tour panoramico in e-bike nel territorio di Entracque, in compagnia di un accompagnatore cicloturistico. Non mancheranno momenti dedicati alla gastronomia con la degustazione di piatti tipici valligiani.