Femminicidio, Gianna Gancia: "Ora più che mai servono misure per tutelare le donne"

" Questa mattina altri due femminicidi, altre due donne uccise, una ad Aprilia e una a Carmagnola, che portano il totale delle vittime a 36 dall'inizio dell'anno. Purtroppo, la crisi sociale ed economica causata dalla pandemia di Covid19 non farà altro che aumentare il rischio che questo numero aumenti e si impenni, per un dramma senza scusanti. Per questo, serve la massima attenzione ora più che mai in difesa delle donne anche dei figli, spesso minori ".

"Le istituzioni non possono abbassare la guardia, nel nostro Paese così come in Europa dove mi batterò per l'adozione di misure sempre più rigorose e stringenti a tutela delle donne. Per questo però servono ulteriori risorse, soprattutto in termini di prevenzione: la condizione perché gli interventi possano davvero dirsi efficaci è che siano tempestivi. Ora più che mai".