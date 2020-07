Fratelli d’Italia: nuovo circolo a Beinette

Fratelli d’Italia annuncia con soddisfazione la fondazione del nuovo Circolo di Beinette, cui tutti gli abitanti del territorio potranno riferirsi. Il nuovo circolo sarà guidato da Mario Franchino, Commissario cittadino pro-tempore, in attesa della nomina del primo Direttivo che avrà luogo appena saranno superate le restrizioni in atto a causa dell’emergenza sanitaria.

"È per me una grande soddisfazione la costituzione del Circolo di Fratelli d'Italia a Beinette. Questa è una comunità che ho nel cuore ed alla quale ho dedicato molti anni della mia vita in qualità di amministratore comunale: da questa esperienza ho ricavato tanto ed ho constatato che la gente sa apprezzare l'impegno, la costanza e la coerenza, da sempre valori portanti di Fratelli d’Italia” dichiara Mario Franchino.