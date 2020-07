Letti terapia intensiva a Saluzzo: soddisfazione dal Comune

Il Comune di Saluzzo esprime soddisfazione per la conferma dei letti di terapia intensiva all’ospedale cittadino. "C’è stata una sinergia efficace – dice il sindaco Mauro Calderoni – con l’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi e col Governo, anche grazie all’ex consigliere regionale Paolo Allemano e alla deputata cuneese Chiara Gribaudo. E’ la prova che, pur nelle legittime differenze, si può anche fare buona politica".

E’ stato lo stesso assessore Icardi, ieri (16 luglio) ad annunciare il risultato: "Il Ministero della Sanità ha accolto le nostre rimostranze, dando il via libera al decreto di approvazione integrale del piano di potenziamento della rete ospedaliera regionale. Ne ho avuto conferma stamattina, direttamente dalla direzione del Ministero". La scorsa settimana nell’ospedale di via Spielberg, l’Asl Cn1 aveva celebrato la "ripartenza»" dei servizi alla cittadinanza, dopo i mesi dell’emergenza Covid. Era stata l’occasione per ringraziare tutto il personale sanitario per l’impegno contro la pandemia e i donatori del territorio.