Basket: Alessandro Abbio lascia l'Olimpo Alba, impossibile resistere alle sirene della Virtus Bologna

Dopo tre intense stagioni Alessandro Abbio lascia l'Olimpo Basket Alba per passare (per lui si tratta di un grande ritorno) alla Virtus Bologna, gloriosa formazione con la cui maglia aveva scritto pagine importanti dal 1994 al 2002: ricoprirà l'incarico di responsabile tecnico del Settore Giovanile.

Lo ha comunicato la società albese, sottolineando come la chiamata dal capoluogo emiliano possa considerarsi "irrinunciabile".

Abbio ha rappresentato un riferimento importante dell'Olimpo, in Serie B, all’Under 20 Eccellenza, all’Under 13 Elite ed all’Under 18 Gold.

Le dichiarazioni di Alessandro Abbio pubblicate dall'ufficio stampa societario: "Sono stati tre anni intensi che mi rimarranno dentro. Sono stato accolto benissimo e mi sono sentito a mio agio come se fossi stato qui da sempre, in un ambiente famigliare e professionale. Sono stato a meraviglia e poi è stato un piacere ritrovare Jacomuzzi dopo tanti anni e poterlo affiancare. Qui ad Alba ho fatto la mia prima esperienza da allenatore in una categoria Eccellenza, con l’Under 20 nel 2017-18. Ricordo anche con grande gioia la prima vittoria con gli Under 13 l’anno scorso dopo numerose partite. Anche questa stagione con gli Under 18 stavamo facendo bene fino all’interruzione. Sono stati tre anni di crescita e maturazione per tutti e sono felice di aver potuto contribuire a raggiungere degli obiettivi importanti. Con la Serie B abbiamo fatto un percorso in crescendo e i giocatori sono migliorati sul campo ed anche come persone. Molti hanno poi lasciato Alba per contratti importanti e questo vuol dire che quanto abbiamo fatto insieme ha portato frutti. Ringrazio i Bergui, Jacomuzzi e tutta la Società dell’Olimpo Basket e le persone che mi hanno aiutato e sostenuto. Ringrazio i dirigenti e genitori che insieme a me hanno seguito le giovanili perché hanno fatto un lavoro eccezionale. Ho incontrato persone speciali e nel salutarle provo un po’ di emozione ed è difficile farlo. La chiamata della Viruts è qualcosa che mi ha sorpreso positivamente, ma è un obiettivo che riesco a raggiungere. Mi porterò con me il percorso che ho fatto nei dodici anni che ho allenato, compresi gli ultimi tre all’Olimpo Basket, che non dimenticherò."