Eccellenza - Sarà ancora un ambizioso Corneliano Roero, il ds Saverio Roman: "Soddisfatti del lavoro svolto sul mercato"

Dopo avere messo a segno alcuni colpi molto interessanti ed ufficializzato delle importanti conferme il Corneliano Roero sonda il mercato dei 2001 e 2002 per completare l'organico.

Il ds Saverio Roman, tornato in società dopo una serie di esperienze in altre piazze, cerca elementi di valore da consegnare a mister Cascino che avrà poi il compito di valutarne le qualità.

Celeste, Cornero, Todella e Carmine Esposito sono i volti nuovi, giocatori di esperienza e livello tecnico importante. Andranno ad aggiungersi ai confermati Corradino, Pirrotta, Carfora e Montante, costituendo un'ossatura di prima fascia. Rimarranno anche il 2001 Mangia e i 2000 Galasso e Dieye mentre il 2002 Alessandro Castiati è un'altra new entry.

Saverio Roman: "Riteniamo di avere fatto un ottima campagna acquisti confermando l'ossatura della squadra ed inserendo elementi forti ed all'altezza della categoria. Li conosco bene, sono ottimi ragazzi anche dal punto di vista umano. Ora lavoriamo sugli under, cerchiamo dei 2001 e 2002 che poi potrà valutare il mister. L'obiettivo sarà disputare un campionato da protagonisti anche se nel calcio non è mai facile fare previsioni. Ma non ci nascondiamo, siamo consapevoli della forza della squadra."