Serie D: Bra, ecco il difensore italo-argentino Julian Bruno

Nuovo colpo di mercato per l'attivissimo Bra. I giallorossi hanno ufficializzato l'ingaggio del difensore italo-argentino classe 2000 Julian Bruno, già ex giocatore di Siracusa, Palmese e Cittanovese.

La nota dell'A C Bra

"193 cm si "vestono" di giallorosso! Arriva l'ufficialità per un nuovo innesto in casa Bra, per la stagione 2020/2021: Julian Bruno, difensore centrale e mancino, nato a Buenos Aires (Argentina) nel 2000. Italo-argentino, tra le sue esperienze calcistiche spiccano quelle con le maglie del Banfield (Settore Giovanile), del Siracusa, della Palmese e Cittanovese."