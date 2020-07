A Rifreddo, "anonimi giardinieri" sistemano l'area intorno alla pista da ballo del santuario del Devesio

A volte chi si occupa dei beni della collettività lo fa in modo del tutto disinteressato e senza nemmeno voler apparire. Un bell'esempio di questo lodevole comportamento si è avuto negli scorsi giorni nel piccolo comune di Rifreddo in Valle Po.

Nei pressi del caratteristico Santuario bianco della Madonna del Devesio che sovrasta il paese, è stata completamente risistemata l'area intorno alla pista da ballo. Un'operazione compiuta da persone anonime che ha richiesto parecchie ore di lavoro e che ha notevolmente migliorato l'impatto estetico della bella area sotto i castagni del Devesio. "Martedì - spiega il primo cittadino Cesare Cavallo - mi sono recato al santuario della Madonna del Devesio per fare una passeggiata. Con grande stupore ho visto che l'area vicino all'acquedotto in cui da anni prosperavano arbusti e rovi si presentava sgombra da vegetazione ed ordinata. Ovviamente tornato in comune mi sono informato se qualche amministratore o qualche associazione avesse comunicato di voler intervenire sull'area ma nessuno ne sapeva nulla".

L'operazione di pulizia era stata svolta nel totale anonimato e con spese a carico degli anonimi "giardinieri".