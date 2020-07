Papà di Centallo progetta e crea la bici-cammello per il figlio affetto da disabilità

Lui è un papà che cerca, per quanto possibile, di rendere la vita del figlio più simile a quella dei suoi coetanei. In cosa? Anche semplicemente nel poter andare in bici. Questo papà ha infatti inventato la "bici cammello".

Per necessità, ma anche per dare a suo figlio la possibilità di sentirsi libero come tutti i bambini che pedalano sulle loro biciclette. Ne ha costruita una apposta per lui. "Non un brevetto o una meraviglia di ingegneria, ma l'importante era raggiungere il nostro obiettivo: la bicicletta non ha pedali in quanto lui non riesce a pedalare ma la speranza è quella di aggiungerli non appena lo vedremo pronto. Chissà, magari un giorno potrà andare in bicicletta da solo!".

La bici, ovviamente, attira curiosità e a volte anche un po' di indiscrezione. "Chi conosce mio figlio sa la funzione di questo mezzo. Al contrario, a volte, siamo costretti a dare spiegazioni e non sempre ci piace".

Ma come è nata l'idea della bici cammello? "Mi è venuta durante il lockdown, mentre cercavo una bici per l'altro mio figlio. Tra gli annunci ho trovato in vendita una specie di appendice per bicicletta e ho subito pensato che poteva fare al caso nostro! Purtroppo, però, nel frattempo era stata venduta. Non mi sono scoraggiato e mi sono messo a costruirla".

Questo papà si è chiuso in garage e con tutto ciò che aveva a disposizione ha progettato e assemblato questa bicicletta, perfetta per le esigenze del figlio. "E' molto strana, ma era esattamente quello che ci serviva, per consentire a mio figlio di vivere un po' di normalità e di fare una cosa che può sembrare scontata ma che per chi non è in gradi di pedalare non lo è per niente".