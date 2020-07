Racconigi, nuovo totem per l'informazione turistica sulla città

Un nuovo punto di informazione per la cittadinanza e i turisti in Via Morosini a Racconigi.

Il Comune amplia l’offerta di informazione con un Totem interattivo Info-Point Touch Screen che consente di migliorare la diffusione di notizie ed eventi della Città e della sua offerta turistica.

Grazie alle sue funzionalità il Totem Info-Point consente una comunicazione diretta ed efficace. La tecnologia touchscreen, lo schermo a illuminazione variabile, l’utilizzo semplice e intuitivo, assicurano il massimo della visibilità e fruibilità nel cuore di Racconigi.

Toccando lo schermo si troveranno informazioni storiche e turistiche, video e fotogallery dedicate, eventi e manifestazioni, informazioni meteo, comunicazioni urgenti, notizie sempre aggiornate che assicurano un’esperienza di navigazione intuitiva e efficace.

L’informazione a portata di mano.