Sommariva Perno: il Lions Club Canale Roero ha restaurato il pilone votivo

Gran parte dell'importante patrimonio presente in tutti i comuni del Roero si trovava purtroppo in situazioni precarie con la necessità di un intervento di conservazione.

Si tratta di un pilone votivo con una forma molto particolare con una base in mattoni su cui insistono tre sfondati di forma concava che versavano in condizioni di degrado. Il pilone ha potuto riprendere nuovamente vita grazie ad un importante lavoro di restauro delle parti edili da parte dell’amministrazione comunale di Sommariva Perno e all’intervento dei soci del Lions Club Canale Roero: Gianni Marocco che ha curato la parte di progettazione, e del pittore Dino Pasquero, che si è occupato delle tre nicchie concave, impreziosite da altrettanti affreschi (uno raffigurante la Trinità, uno la Madonna con Bambino e l’ultimo San Bernardo).

Come ricorda Maurizio Bergadano, ex presidente del Lions Club Canale Roero: "Anche se considerati un patrimonio minore per certi versi, sono testimonianze uniche di fede popolare, importanti da tutelare e tramandare alle generazioni future. In un momento di ripartenza post pandemia era importante dare un segnale di speranza e fiducia".