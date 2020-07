Accolta la richiesta di Lega e minoranza consiliare braidese sulla situazione legata alla ‘ndrangheta a Bra

La Lega non può che esprimere soddisfazione sull’accoglimento della richiesta dei consiglieri comunali Ellena, Cravero, Mossino, Panero, Tripodi e Genta circa la convocazione di un Consiglio Comunale con adunanza aperta e partecipazione delle principali autorità locali, a seguito dei recenti e noti fatti di cronaca comparsi su tutte le principali testate giornalistiche locali e nazionali su presunti coinvolgimenti tra esponenti dell'Amministrazione comunale di Bra e cellule della criminalità organizzata.

Infatti dalla Conferenza capigruppo del 16 luglio si apprende il recepimento della richiesta dei consiglieri comunali di minoranza, supportata da gruppi e associazioni civiche braidesi, confluita quindi nella convocazione della massima assemblea civica in data lunedì 27 luglio alle 20.30 presso il centro polifunzionale Arpino, per garantire la massima partecipazione.



Gli esponenti Lega, da cui è partita l’iniziativa, confidano anche nell’accettazione della creazione di una commissione d’indagine, contenuta nella medesima richiesta all’Amministrazione, su cui la maggioranza ha verbalmente espresso la volontà di accoglimento, previa formalizzazione della domanda.



Con la messa in atto di questi due importanti strumenti previsti dalla normativa comunale si aggiunge un tassello importante per fare la più celere e totale chiarezza sulla situazione, a beneficio di Bra e dei braidesi, caldamenti invitati a presenziare durante il Consiglio Comunale.