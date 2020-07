"Che aria tira" fra summit UE e post-covid? L'opinione di Ghisolfi martedì su La 7

"Che aria tira" per l'economia italiana, fra summit a Bruxelles e (faticosa) ripartenza interna post-coronavirus? Sui temi della grande attualità sociale e finanziaria, Beppe Ghisolfi è stato invitato a intervenire, martedì prossimo 21 luglio a mezzogiorno in punto, nel seguito programma condotto da Myrta Merlino sulla 7 e nel quale egli è da molto tempo ospite opinionista gradito e richiesto. "Il solo Banchiere che ci metta la faccia in tv", ebbe a dire la stessa conduttrice Merlino in occasione della puntata dedicata alle complicate procedure di legge, assai confuse ed erronee nella distinzione fra rilascio di garanzie statali e rilascio di liquidità monetaria reale, in materia di prestiti emergenziali alle imprese.



Il rappresentante italiano del Gruppo europeo e mondiale delle Casse di risparmio, e saggista finanziario per famiglie, autore di video giornalieri divenuti popolari su Youtube per la chiarezza esplicativa sugli argomenti e sui termini in voga nella politica nazionale ed europea, avrà al proprio attivo di acuto analista i risultati del summit del Consiglio europeo tuttora in corso a Bruxelles - e contrassegnato dal continuo braccio di ferro tra Italia e Paesi nordici sull'entità del "Recovery fund" e sul peso specifico del fondo perduto rispetto ai prestiti - e i primi bilanci del non facile ritorno alla normalità dell'Italia, fra soldi non ancora arrivati e posti di lavoro venuti meno, dopo quattro mesi di blocco totale o parziale di pressoché tutte le attività produttive e sociali.

La pandemia ha fatto emergere, per coloro che se lo possono ancora permettere, una ancora più spiccata tendenza a immobilizzare a risparmio ogni euro ricevuto, a causa delle ridotte attese verso il futuro, e l'importanza dell'educazione finanziaria come leva per la riaccensione dei motori della fiducia oggi ai minimi, attraverso il contributo che tale materia può dare alla maggiore trasparenza dei mercati reali e dei capitali.