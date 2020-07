Cuneo, torna a riunirsi la commissione sul nuovo ospedale: lunedì l'incontro con i progettisti dello studio di pre-fattibilità

I lavori della commissione, insomma, riprendono dopo una lunga pausa - ovviamente forzata, l'ultimo incontro si è tenuto a febbraio scorso - e lo fanno affrontando la surroga di Alessandro Spedale, che dovrà cedere il posto di presidente a un altro commissario vista l'elezione come presidente del Consiglio comunale. Ma non solo: sarà anche occasione di incontrare i progettisti coinvolti nello studio di pre-fattibilità e responsabili delle "alternative progettuali per la nuova sede dell'ospedale": insomma appare quanto mai più vicino il raggiungimento di un'ubicazione ben definita per la nuova struttura.