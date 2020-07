Giorgio Bogliaccino è il nuovo presidente dell'aeroclub Mongolfiere di Mondovì

"Sono certo di lasciare l'aeroclub in ottime mani - ha commentato Curti durante il passaggio di consegne con Bogliaccino - . In questi anni Giorgio ha collaborato strettamente al mio fianco e sono certo che possieda le capacità per portare avanti il lavoro. Il mio ringraziamento va a lui, a tutti i soci, agli sponsor e soprattutto al Direttivo uscente per aver supportato il lavoro di gestione e organizzazione in questi anni" .

Il nuovo presidente, Giorgio Bogliaccino, ha 36 anni ed è pilota di mongolfiere da quando ne aveva 26. Figlio d'arte (Piergiorgio Bogliaccino, per tutti "Boba", è uno dei veterani dell'aria di Mondovì) è stato eletto all'unanimità: "Ringrazio tutti i soci per la fiducia che hanno espresso col loro voto e ringrazio Gianfranco per quanto ha fatto in questi ultimi anni - ha asserito -. È stato un grande presidente, so che non sarà facile fare quanto ha fatto lui. Ringrazio il Direttivo uscente e quello appena eletto, con cui sono certo che si potrà lavorare molto bene fin da subito".