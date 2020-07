I sindaci di Alba e Asti insieme per sostenere i 151 lavoratori Miroglio dopo la chiusura della Stamperia di Govone

Costruttivo confronto tra il sindaco di Alba Carlo Bo e il sindaco di Asti Maurizio Rasero dopo l’annuncio della chiusura della Stamperia Miroglio di Govone. Tra i 151 dipendenti rimasti senza lavoro, infatti, un nutrito gruppo arriva dall’Astigiano.





Dopo aver incontrato nei giorni scorsi lavoratori, sindacati e proprietà e in attesa della riunione in Regione in programma martedì 21 luglio alle 17, il primo cittadino albese ha programmato una serie di appuntamenti con i sindaci dei comuni di residenza dei dipendenti e con le imprese del territorio per valutare possibili ricollocazioni.



“E’ importante ora unire le forze per riuscire a supportare concretamente i dipendenti coinvolgendo tutti gli attori del territorio – conferma il primo cittadino Carlo Bo -. Il sindaco Rasero mi ha assicurato massimo impegno a prendere contatto con le aziende della sua provincia e sondare eventuali ricollocazioni. Apro Formazione inoltre ha la dato la disponibilità a fornire ai lavoratori il suo supporto per aiutarli attraverso orientamento e corsi professionalizzanti in base anche a quelle che saranno le richieste del mercato locale”.



Il sindaco di Asti Maurizio Rasero aggiunge: “Purtroppo sono circa 50 i lavoratori astigiani coinvolti dalla chiusura della Stamperia di Govone e ciò sta a significare che questa crisi determinerà ulteriori problematiche economico-sociali che andranno ad aggiungersi a quelle causate dalla recente pandemia. Non possiamo far mancare loro la vicinanza delle istituzioni locali”.