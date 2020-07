La ministra Azzolina da Torino garantisce: "Il 14 settembre la scuola riaprirà per tutti"

Una frase chiara per sgombrare il campo da ogni dubbio: "Il 14 settembre la scuola riapre e riapre per tutti. Gli organici e le risorse ci sono". Così la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, a margine di un incontro con il tavolo regionale sulla riapertura oggi al Liceo D'Azeglio di Torino.

"È stato approvato il decreto Rilancio, ci sono 1,6 miliardi, un altro miliardo stiamo trovando. Voglio rassicurare non solo le famiglie e gli studenti ma anche tutto il personale scolastico", ha aggiunto la Azzolina. "Siamo una grande squadra, una grande comunità e la scuola a settembre riparte".

"La data è il 14 e spero che su questo non ci siano più dubbi perché non si può più sentire che non si sa quando la scuola riapre", ha detto ancora. "Il 14 la riapertura per tutti, è dal primo settembre ci sarà il recupero per gli studenti che sono stati un po' più in difficoltà".

Quanto al reperimento di personale docente, la ministra dell'Istruzione ha precisato: "Abbiamo ancora le graduatorie concorsuali del 2016, ci sono ancora le graduatorie a esaurimento, in più sono stata l'ideatrice della cosiddetta 'call veloce ' che permetterà di potersi anche trasferire di regione, volontariamente, per prendere ruoli".

"E poi c'è l'altro concorso straordinario che dovrà partire e permetterà la retrodatazione dei ruoli al primo settembre 2020", ha concluso la Azzolina.