La pioggia porta acqua sul guado Gesso tra Mellana di Boves e Cuneo a una settimana dal ripristino

Sono giunte alla nostra redazione delle segnalazioni relative ad "allagamenti" di alcuni tratti del guado sul Gesso, il percorso che collega Mellana di Boves e Cuneo e percorribile da pedoni e biciclette, recentemente riaperto a seguito dei lavori di ripristino della pedancola.

La pioggia di questa notte ha portato diversi centimetri di acqua in alcuni tratti del percorso che comunque al momento resta percorribile. Ricordiamo che i costi del ripristino della pedancola (saliti da 15 a 18mila euro totali) sono stati effettuati dai Comuni di Cuneo (12mila euro) e Boves (6mila euro).

Il guado era tornato percorribile una settimana fa. Si prevede che in mancanza di precipitazioni il percorso tornerà alla normalità già nella giornata di domani. Il percorso resterà aperto per tutto il periodo estivo, fino alle piene autunnali, quando probabilmente l'acqua se ne porterà via qualche pezzo, rendendolo inutilizzabile.