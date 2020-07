Monastero di Vasco: spunta una nuova rotonda in paese

A partire dalla mattinata di venerdì 17 luglio a Monastero di Vasco è in vigore un'ordinanza che modifica la viabilità all'intersezione tra piazza San Sebastiano, via Antonio Turco, via del Lume e via San Lorenzo.

In particolare, la nuova rotatoria, attualmente in fase sperimentale, durerà alcune settimane per poi diventare definitiva.

"Questa misura - spiega il vicesindaco, Giorgio Musso -, insieme all'installazione dei dossi in via Roma e via Antonio Turco (anch'essi verranno posizionati a breve), si è resa necessaria al fine di moderare la velocità degli automobilisti nei due centri abitati, in seguito alle numerosissime segnalazioni verbali e scritte pervenute dai nostri concittadini. Un grazie particolare anche alla disponibilità del consigliere Renato Ferrua che, insieme al responsabile dell'ufficio tecnico comunale, sta seguendo i lavori".