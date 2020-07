Nel Saluzzese aprono le accoglienze diffuse per i braccianti. Il questore: “Qualche sindaco continua a gettare benzina sul fuoco, dicendo falsità”

Sono otto i Comuni che hanno risposto rapidamente e in maniera efficace all'organizzazione di uno spazio di accoglienza per i braccianti della frutta nel Saluzzese.

Si tratta di Saluzzo, Cuneo, Tarantasca, Busca, Costigliole Saluzzo, Lagnasco, Verzuolo e Savigliano.

Lo ha evidenziato il questore di Cuneo, Emanuele Ricifari, impegnato in prima persona nella gestione degli stagionali, sistemati in alcuni comuni del distretto della raccolta della frutta.

“Qui le amministrazioni hanno completato l'iter di sistemazione dei braccianti con l'avvallo dell'ASL. In due settimane hanno individuato la struttura e hanno agito”. Il distretto della frutta del Monviso conta, però, 34 comuni, il che significa come vi siano ancora 26 paesi che non hanno predisposto alcunchè in tal senso.

Proprio ieri (16 luglio) si è svolto un incontro per condividere le modalità operative per l’apertura di strutture per le accoglienze diffusa di lavoratori stagionali senza dimora.

Una tappa decisiva, dopo la firma a fine giugno del protocollo generale e, lunedì 13 luglio, delle relative modalità operative. All’incontro erano presenti gli otto Comuni aderenti, il Consorzio Monviso solidale, Cgil, Caritas e Croce rossa italiana.

Da parte del questore, non è mancata la nota polemica verso altri Comuni che non avrebbero invece, pur partecipando a tutti i tavoli e le riunioni sul tema, ancora adempiuto alle richieste arrivate dalla Prefettura e dalla Questura stessa, in quanto referente per la sicurezza in ambito provinciale.

“Altri comuni provvederanno, anche perché avevano dato la propria disponibilità a trovare soluzioni, salvo poi revocarla nel giro di qualche ora”.

“Quest'anno, a fronte di numeri che si aggiravano attorno alle 700 presenze, contiamo 140 stagionali, in parte con contratto di lavoro in parte in attesa di un rinnovo. Sono tutti stati sottoposti a screening sanitario e identificati lo scorso 2 luglio. La situazione è sotto controllo ma c'è comunque qualche sindaco che, forse non informato sul proprio ruolo e sui compiti a cui deve attendere, continua a gettare benzina sul fuoco, dicendo falsità. Ne risponderà nelle sedi opportune”, ha dichiarato Ricifari.

Nel frattempo, in base all’analisi dello stato di fatto delle strutture, anche in relazione ai pareri dell’Asl Cn1, è emersa un’ipotesi di calendario di apertura delle strutture di accoglienza. Oggi, sabato 18 luglio, toccherà a Costigliole Saluzzo e Savigliano; martedì 21 a Lagnasco; mercoledì 22 a Cuneo e Verzuolo; a fine mese a Busca, Tarantasca e Saluzzo

È stata posta particolare attenzione alla fase di ingresso degli ospiti che, come concordato, comporterà una selezione in base alla sussistenza del contratto di lavoro, effettiva o almeno prevista e verificata, presso le aziende.

Inoltre, in relazione al numero di persone già presenti sul territorio dei vari Comuni, si richiede di valutare ulteriori possibili criticità, stante la discrepanza numerica tra le presenze sul territorio e i posti nelle strutture.

Comuni, Monviso Solidale, Cgil, Caritas e Croce rossa hanno comunque chiesto alla Prefettura un riscontro in merito al cronoprogramma delle aperture così come ipotizzato, la prosecuzione del supporto delle Forze dell’ordine, ritenuta condizione indispensabile per poter aprire e gestire in sicurezza le strutture stesse e la calendarizzazione di successivi incontri almeno quindicinali sulla situazione in atto, al fine di adottare da parte dei vari soggetti coinvolti le misure più opportune ai singoli casi, essendo evidente l’impossibilità di autogestione, stante la sovracomunalità della problematica.