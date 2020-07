Per Bper un ruolo da protagonista nel riordino della rete bancaria provinciale

Quando manca una settimana alla scadenza dei termini dell’offerta di Intesa San Paolo ad Ubi Banca, ogni giorno che passa, la questione si arricchisce di nuovi elementi.



Ultimo, in ordine di tempo ma primo per il peso che avrà, la scelta della Fondazione Cuneo, che, dopo una marcata ostilità iniziale, con un’inversione ad U, ha seguito le orme della consorella Banca del Monte di Lombardia e ieri sera ha comunicato di aver accettato l’offerta di Intesa.



L’Antitrust, anticipando una decisione il cui termine ultimo era fissato per il 25 luglio, dal canto suo, ha dato il via libera al deal tra le due banche, seppur con i correttivi già proposti da Intesa che prevedono il passaggio di 532 filiali di Ubi da Intesa a Bper.

In altri termini, Intesa può comprare Ubi, ma a patto di cedere oltre 500 sportelli.

Il gruppo emiliano guidato da Alessandro Vandelli si pone dunque come soggetto co-protagonista nel duello in dirittura d’arrivo tra i due colossi bancari, in particolare sul territorio cuneese.



In caso di successo dell’Ops (a questo punto pressochè scontato) vaste aree come Cuneo, Pavia, Bergamo, Brescia e Varese, dove Ubi è particolarmente radicata, diverrebbero zone a dominante presenza Bper.



Entro fine mese – per quanto riguarda il Cuneese, sia la Cassa di Risparmio di Saluzzo che quella di Bra, ammaineranno i loro vessilli per entrare a far parte a pieno titolo del gruppo emiliano.



A pochi mesi dal raggiungimento del traguardo dei 120 anni di vita, la Cassa di Saluzzo cessa così la sua attività, almeno nelle modalità e nei termini conosciuti fino ad oggi. È infatti arrivato all’epilogo il processo di cessione a Bper avviato dalla Fondazione Saluzzo, a partire dall’ottobre 2016.



Dal 27 luglio cesserà dalle sue funzioni anche il consiglio di amministrazione della Banca Cassa di Risparmio di Saluzzo Spa, presieduto da Roberto Civalleri.

Idem dicasi per Bra, dove sono arrivate al capolinea sia la Banca Spa, presieduta dall’ex sindaco Franco Guida, che la Fondazione, la cui ultima presidente è stata Donatella Vigna, incorporata per fusione dalla Fondazione CrCuneo.



Restano aperte le partite di Savigliano e Fossano, nelle cui Casse di Risparmio Bper detiene quote di minoranza, rispettivamente del 31 e 23%. L’interesse della Banca Popolare dell’Emilia Romagna per il Nord Ovest risale ad alcuni anni fa, quando Bper aveva acquisito da Ubi, successore della ex Cassa di Risparmio di Torino, le quote che questa deteneva nelle quattro “piccole” Casse della provincia di Cuneo per una cifra che ammontava complessivamente all’incirca a 150 milioni di euro.



Quel rilevante importo andò successivamente incontro ad una svalutazione, poiché le ambizioni della Banca emiliana trovarono resistenza sul territorio.

Ora la questione torna d’attualità.



Se Bper acquisirà gli sportelli Ubi diverrà a tutti gli effetti protagonista del riordino della rete bancaria provinciale e si rifarà, pur con qualche anno di ritardo, della sconfitta subita nel primo round.