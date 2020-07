Sanità, concluso il concorso di idee "Il nostro Ospedale" dell'ASL Cn2: 39 i progetti pervenuti

L’ASL CN2 informa che il 29 febbraio si è conclusa la fase di raccolta progetti per l’iniziativa aziendale “Il nostro ospedale”, finalizzata a stimolare idee e proposte per l’organizzazione dell’accoglienza nel nuovo presidio ospedaliero “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno.

L’obiettivo del concorso di idee è quello di promuovere la partecipazione del personale e delle Strutture Organizzative dell’ASL CN2 nelle strategie di miglioramento dei processi di accoglienza dell’ultimando ospedale, individuando strategie operative nell’ambito dell’accoglienza, declinata in azioni rivolte al malato, ai suoi familiari e/o caregiver. I dipendenti si sono mostrati particolarmente sensibili all’iniziativa, con un totale di 39 progetti pervenuti.

Il concorso di idee avrebbe dovuto culminare in un evento pubblico di presentazione delle diverse iniziative e nel conseguente dibattito ma, a causa dell’emergenza Covid-19, le modalità della comunicazione sono state ripensate: la presentazione in plenaria, infatti, è stata sostituita dalla pubblicazione sul sito dei progetti pervenuti, al fine di valorizzare la grande partecipazione e di favorire una discussione in merito.