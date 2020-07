Solidarietà: la CISL Cuneo consegna 100 tende per i lavoratori della frutta

Nella piazza del Castello di Lagnasco questa mattina 17 luglio, la Cisl di Cuneo con la Fai Cisl Cuneo (categoria degli alimentaristi Cisl) ha consegnato alle protezioni civili di 8 Comuni della provincia firmatari del protocollo di intesa relativo alle modalità di gestione degli stagionali della frutta (Lagnasco, Saluzzo, Costigliole, Verzuolo, Tarantasca, Busca, Cuneo e Savigliano) 100 tende da destinare ad accogliere i ragazzi impegnati nei frutteti in questi mesi.

Per la Cisl erano presenti il segretario generale Enrico Solavagione, il segretario Fai Cisl Cuneo Franco Ferria ed il segretario Fai Cisl nazionale Mohamed Saady. Presenti esponenti della Protezione Civile ed i rappresentanti degli otto Comuni coinvolti.

Per Franco Ferria (segr. Gen. Fai Cisl Cuneo) “si tratta di un piccolo gesto che ci auguriamo possa smuovere qualche coscienza. Devo ringraziare l’attività svolta in modo proficuo dal nostro Ente Bilaterale che sull’accoglienza in sicurezza degli immigrati della frutta ha investito un bel po' di risorse. Come Fai Cisl abbiamo ritenuto giusto fare questo acquisto per contribuire con un’azione concreta ad alleggerire una situazione che anche quest’anno, per di più con la pandemia, rischia di essere ancora più esplosiva”.

Il segretario generale della Cisl cuneese Enrico Solavagione ha richiamato l’attenzione sulla necessità di una risposta chiara della politica nazionale: “Non è più tempo di slogan, né da una parte né dall’altra. Lasciamo stare le posizioni ideologiche e guardiamo la realtà per quella che è. Questi ragazzi africani hanno il diritto a ricevere un’accoglienza degna ed essere integrati nelle nostre comunità. Le nostre 100 tende sono un piccolo passo. Ma la soluzione deve arrivare dalla politica nazionale. Serve capire, e come Cisl lo chiediamo da tempo, di quanta forza lavoro ci sia reale necessità per la lunga stagione della frutticultura. E su quei numeri impostare l’accoglienza. Dietro questi flussi incontrollati di migranti lo sappiamo bene ci sono tante anime non esattamente candide”.

In rappresentanza degli otto Comuni coinvolti è intervenuto il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni: “Plaudo all’iniziativa della Cisl. Un gesto importante e che va oltre le competenze proprie di un sindacato. Il punto però resto molto chiaro. La politica nazionale ci deve dare risposte radicali. Tutto quello che facciamo sul territorio come Enti Locali, sindacati, associazioni di volontariato e parti datoriali è metterci una toppa, ma la falla è sempre meno gestibile! L’azione della Cisl mostra come sul territorio in modo costruttivo si stia cercando di dare risposte ma serve una battaglia culturale e politica per risolvere il problema. La Bossi-Fini va cambiata! La normativa generale non è più adeguata. L’idea che i flussi di migranti di autoregolamentino ha mostrato i suoi limiti. Ci vuole la politica nazionale per trovare soluzioni efficaci. Il tempo degli slogan è finito”.

Per il segretario nazionale della Fai Cisl Mohamed Saady “serve una regolamentazione e programmazione dei flussi. E questo non si fa da molto tempo. Questo paese ha necessità dei cittadini migranti. La classe politica deve avere visione lungimirante e responsabile sotto l’aspetto economico sociale culturale e demografico. Mettendo questi tasselli insieme alla politica nazionale il compito di tracciare un progetto serio”.