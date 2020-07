A fuoco un alloggio nella notte nel centro di Neive: incendio spento prima del coinvolgimento di altre abitazioni

I vigili del fuoco permanenti di Alba sono intervenuti nella notte di oggi, sabato 18 luglio, intorno alle ore 2 per un incendio appartamento nel centro di Neive in piazza Vittorio Veneto.

Le due squadre albesi dei pompieri sono state coadiuvate dai volontari di Bra e di Santo Stefano Belbo. Allertata la squadra di Cuneo con autoscala, poi rientrata per cessata necessità.

Le fiamme si sarebbero propagate dapprima dall'alloggio per poi estendersi sul tetto: ciò ha fatto temere, vista la struttura dello stabile, che l'incendio potesse divampare in altre case. Le due squadre albesi hanno prontamente sedato l'incendio poi messo in sicurezza con l'aiuto dei volontari ed evitato, così, danni ingenti a diversi appartamenti ubicati sul piazzale.

Non si registrano feriti. Sul posto intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso.