Incidente poco prima di mezzanotte di venerdì 17 luglio sul troncone autostradale A33. Un'auto è uscita fuori dalla carreggiata all'altezza dello svincolo dei Massimini sotto il comune di Carrù.

Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco volontari di Fossano. La persona coinvolta è stata presa in cura dall'equipe medico sanitaria del 118. Sul posto per rilievi e gestione della viabilità la polizia stradale.