Grinzane Cavour, una serata di grande musica con i solisti dell’orchestra Vitriol diretti da Paolo Paglia

Appuntamento da non perdere con la grande musica d’autore a Grinzane Cavour, domenica 19 luglio a partire dalle ore 17.

Nel suggestivo parco del castello, i solisti dell’orchestra Vitriol, diretti dal maestro Paolo Paglia, eseguiranno famose pagine di musica classica legate al mondo televisivo. Dalla Piccola serenata notturna di Mozart alla Sarabanda di Haendel, dall’Aria di Bach al Canone di Pachelbel o l’Adagio di Albinoni in una versione originale.

Il maestro Paolo Paglia spiega così l’evento: “Penso che sia necessaria una ripartenza in leggerezza, ma non per questo meno impegnativa. La bellezza dei grandi classici che hanno sottolineato le più famose pubblicità piuttosto che i film potrebbe risultare un buon inizio”.